Zwei Unfallfluchten in Alzenau - ein Verursacher bereits ermittelt

Dessen Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag konnte eine Passantin in der Reuschbergstraße in Schöllkrippen beobachten, dass die Fahrerin eines Nissan beim Rückwärtsausparken einen geparkten BMW touchierte, ausstieg und sich den Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro besah, dann aber doch wieder einstieg und davon fuhr. Da sie sich jedoch das Kennzeichen merken und auch eine gute Personenbeschreibung der Unfallverursacherin abgeben konnte, konnte diese im Laufe des Nachmittags zuhause angetroffen und eindeutig identifiziert werden. Die 64-jährige räumte den Sachverhalt schließlich ein. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

vd/Polizei Alzenau