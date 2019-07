Zwei Unfallfluchten im Raum Miltenberg

Auf dem Parkplatz des Hallenschwimmbades in der Jahnstraße in Miltenberg wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr ein geparkter Audi angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an der hinteren rechten Stoßstange einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

In der Klostersteige in Amorbach wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr, ein geparkter BMW angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Polizei Miltenberg