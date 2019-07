Zwei Unfälle miot Rehen in Lohr und Steinfeld

Wildunfall in Lohr

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Eine 22-jährige Autofahrerin erfasste mit ihrem Pkw am Samstagabend kurz vor 23 Uhr ein Reh. Die junge Frau war von Wiesenfeld in Richtung Steinbach unterwegs, als das Tier die Fahrbahn kreuzte und von ihr erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 500.-- €.

Wildunfall in Steinfeld

Steinfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein weiteres Reh wurde am Samstagabend kurz vor Mitternacht Opfer eines Verkehrsunfalles. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Hausen erfasste das Tier mit seinem Pkw auf der Fahrt von Steinfeld nach Wiesenfeld. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000.-- €.

dc/Meldungen der Polizei Lohr