Zwei Unfälle - längerer Stau auf der A3 am Donnerstagmorgen

Gegen 4:45 Uhr war am Donnerstag ein 39-Jähriger auf der A3 in Richtung Würzburg bei Aschaffenburg mit seinem Renault auf einen LAstwagen mit Anhänger aufgefahren. Der Renault wurde hierbei im Frontbereich massiv beschädigt, hierbei liefen diverse Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Renaults und zur Fahrbahnreinigung musste zunächst die A3 voll gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr über den mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Gegen 5:35 Uhr wechselte dann ein 50-Jähriger in diesem Bereich mit seinem Sattelzug auf den linken Fahrstreifen, um an der Unfallstelle vorbei zu fahren. Hierbei übersah er den sich auf der linken Spur von hinten nähernden BMW eines 51-Jährigen. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Hierbei wurden der Sattelauflieger und der Pkw stark beschädigt. Auch hier traten Betriebsstoffe aus und verteilten sich auf der Fahrbahn.

In Folge dessen musste die A3 erneut für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, bevor der Verkehr einspurig an den nun zwei Unfallstellen vorbei geführt werden konnte.

Nach erfolgter Abschleppung der verunfallten Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung konnte die A3 gegen 08:00 wieder komplett für den Verkehr frei gegeben werden.

Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt, der Gesamtschaden der beiden Unfälle liegt bei ca. 50000 Euro.

Aufgrund der Sperrungen bildete sich im Berufsverkehr ein Rückstau von etwa zehmn Kilometern Länge.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach