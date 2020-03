Zwei Unfälle in Karlstadt

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht, übersah am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, eine 59-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hammersteig in Karlstadt, einen hinter ihr fahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro entstand.

Leichter Unfall auf B27

Eine 28-jährige Autofahrerin wich am Donnerstag, gegen 06:50 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen Karlstadt und Himmelstadt einem Tier aus. Ihr Auto kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Bei dem Unfall entstand am Auto ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt