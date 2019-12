Zwei Unfälle auf A45 am Sonntag

AS Alzenau-Nord und AS Karlstein. Mit knapp eineinhalb Stunden Unterschied ereigneten sich gestern gleich zwei Verkehrsunfälle in Abfahrten der A45, jeweils in Fahrtrichtung Aschaffenburg.

Gegen 13:20 Uhr verlor ein Fiatfahrer aus Hessen die Kontrolle im Ausfahrtsast der AS Karlstein, drehte sich und touchierte die Leitplanke. Der Wagen blieb fahrbereit und der Fahrer wurde nicht verletzt.

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die AS Alzenau Nord und verlor ebenfalls beim Abfahren von der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die dortige Böschung. der BMW blieb fahrbereit und der Fahrer wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach