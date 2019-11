Zwei Täter bei Einbruch in Alzenauer Friseurgeschäft gestört

Zuvor hatten sie versucht die Terrassentüre des Friseursalons aufzuhebeln. Über die gesplitterte Glasscheibe gelangten sie ins Innere und entwendeten aus einem Spind in der Küche eine lila Kosmetiktasche mit circa 200 Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Weiterer Diebstahl in der Prischoßhalle angezeigt

Alzenau. Am Freitag wurde der Polizei ein weiterer Handydiebstahl aus einem Umkleideraum in der Prischoßhalle gemeldet. Am Donnerstag in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr wurde demnach ein weiteres Samsung-Handy aus einer Sporttasche während des Trainings der Leichtathleten entwendet.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Kahl. Am Freitag in der Zeit von 17 Uhr bis 17.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkws die Aschaffenburger Straße. Beim Vorbeifahren blieb er an dem Außenspiegel eines auf Höhe Hausnummer 33 abgestellten Pkw VW hängen. Hierbei entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Aufgrund ungesicherter Ladung Baumstämme verloren

Alzenau. Am Freitag in der Zeit von 6.20 Uhr bis 11.45 Uhr verlor ein Transporter auf Höhe der Schafsbrücke zwei Baumstämme, die gegen einen geparkten Pkw Volvo fielen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Fahrer des Transporters verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim Ausparken hängen geblieben und geflüchtet

Alzenau. Am Donnerstag parkte eine Frau in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr ihren Pkw Seat auf einem Parkplatz in der Hanauer Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden am Heck von 2000 Euro. Der Schadenverursacher ist bislang unbekannt.

Betrunkener Pkw-Fahrer

Alzenau. Am Samstag um 4 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Skoda aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrertüre konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 34-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

