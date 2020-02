Zwei Spielautomaten in Stockstädter Gaststätte aufgebrochen

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in die Gaststätte in der Hauptstraße am frühen Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr ereignet haben. Die Unbekannten öffneten in der Folge zwei in den Räumlichkeiten befindliche Spielautomaten und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

dpa