Zwei Schwerverletzte nach Unfall auif der B8 bei Remlingen

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 19-Jähriger aus Würzburg mit seinem Mercedes in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen Uettingen und Remlingen kam der Pkw offenbar zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Fahrer gegenlenkte, geriet der Mercedes in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem VW, der in Richtung Marktheidenfeld fuhr. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision abseits der Straße zum Stehen.

Der Mercedes Fahrer und der aus dem Landkreis Würzburg stammende 49-Jährige am Steuer des VWs erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in Würzburger Krankenhäuser gebracht. An beiden beteiligten Autows entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren Uettingen und Remlingen im Einsatz.

Zur Stunde (10.50 Uhr) sind an der Unfallstelle noch Reinigungsarbeiten im Gange, da die Fahrbahn durch Betriebsstoffe stark verunreinigt ist. Zu diesem Zweck bleibt die B 8 noch komplett gesperrt.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken