Zwei Motorradunfälle - Drei verletzte Kradfahrer

Am Donnerstagmorgen gegen 11.15 Uhr befuhr eine 44-Jährige Frau mit ihrem Krad Harley-Davidson die Staatsstraße 2303 von Fellen kommend in Fahrtrichtung Aura. Kurz vor Aura, auf Höhe der Auramühle, kam die Motorradfahrerin in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zeitgleich ein 27-Jähriger mit seinem Pkw Daimler in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Die Kradfahrerin kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Liegen.

Der nachfolgende 61-jährige Ehemann, ebenfalls Fahrer einer Harley-Davidson, erkannte das Unfallgeschehen, wollte noch ausweichen, kam dabei aber zu Fall und rutschte nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte mit seinem Krad ca. 3 Meter eine Böschung hinunter und blieb dort verletzt liegen.

Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 61-jähriger Ehemann wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw DaimlerChrysler, sowie seine Ehefrau und seine beiden Kinder als Mitfahrer, wurden jeweils leicht verletzt.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Es wird von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro ausgegangen.

Am Unfallort war die Feuerwehr aus Aura mit 21 Mann im Einsatz. Außerdem musste die Straße aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen von der Straßenmeisterei gereinigt werden.

Nur ein paar Stunden später ereignete sich an der gleichen Stelle wieder ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Um 15.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Kradfahrer in einer 5er-Gruppe an erster Position. Er befuhr die Staatsstraße von Aura in Richtung Fellen.

Dabei kam er in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Er schlidderte auf der Fahrbahn nach rechts und prallte gegen die dortige Leitplanke. Hierbei rutschte er durch die Leitplanke hindurch die dortige Böschung hinab. Sein Krad Suzuki prallte gegen mehrere Stützpfeiler der Leitplanke und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme waren die Feuerwehren aus Aura und Fellen mit 27 Mann im Einsatz. Da die Straßenmeisterei für die Fahrbahnreinigung ein Spezialgerät einsetzen musste, war eine Straßensperrung notwendig.

Wildunfälle

Am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr erfasste ein 29-jähriger Autofahrer beim Befahren der B 27 einen Hasen. Das Wild wurde getötet. Am Pkw DaimlerChrysler entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 02.20 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck nach Burgsinn. Kurz nach der Kläranlage erfasste er mit seinem Pkw BMW ein die Straße querendes Reh, welches getötet wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Am Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Gemünden. Hierbei erfasste er auf der Fahrbahn ein querendes Reh, welches an der Unfallstelle verstarb. Am Pkw Audi A4 entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Pflanzen aus Pflanzenkästen entwendet

Durch den Obst- und Gartenbauverein Gemünden wurde erst vor kurzem ein Rondell, bestehend aus fünf Pflanzenkästen, mit diversen Pflanzen, überwiegend Geranien, frisch bepflanzt.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen vier der fünf Pflanzenkästen angegangen. Hierbei wurden die Pflanzen herausgerissen. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Pflanzen im Wert von ca. 80 Euro im Main entsorgt wurden.

Verkehrsunfall

Burgsinn: Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr befuhren zwei Fahrzeugführer die Bahnhofstraße zur Mittelsinner Straße hin, wobei sich ein 57-jähriger Golf-Fahrer zum Abbiegen nach links Richtung Ortsmitte und eine 25-jährige BMW-Fahrerin zum Abbiegen nach rechts in Richtung Mittelsinn einordneten.

Der ortsunkundige 57-Jährige bemerkte dann, dass diese Richtung für ihn nicht stimmte, überlegte es sich anders und schlug dann nach rechts ein. Dabei hat er jedoch übersehen, dass sich die BMW-Fahrerin wartend neben ihm befand. Der Golf-Fahrer streifte beim plötzlichen Abbiegeversuch nach rechts mit seiner rechten Fahrertüre den Kotflügel des Pkw BMW. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Baustellenabsperrung beschädigt und geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pickup die Baustellen-Umleitungsstrecke von Schaippach in Richtung Rieneck. Auf Höhe der Merckstraße wurden durch die Stadt Gemünden Plastik-Absperrungen aufgestellt, um die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs zu verlangsamen. Der Fahrer des Pickup touchierte mit dem rechten Reifen diese Plastikabsperrung, die mit Kies gefüllt war und schob sie auf die Seite. Hierdurch wurde sie seitliche Verankerung herausgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Unfallfahndung konnten die Beamten jetzt einen 26-Jährigen als verantwortlichen Fahrer ermitteln. Dieser gab an, von einem Unfall nichts bemerkt zu haben.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr parkten zwei Autofahrer an der Zufahrt zur Lindenwiese auf gegenüberliegenden Parkplätzen. Beide parkten gleichzeitig rückwärts aus und stießen mit der Heckstoßstange zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

vd/Polizei Gemünden