Zwei Motorrad-Unfälle bei Kleinkahl und Schöllkrippen

Kleinkahl, Lkr. Aschaffenburg. Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße AB2.

An der Kreuzung zur AB 20 wollte die Fahrerin eines Pkw Fiat die AB 2 überqueren und übersah hierbei den Motorradfahrer auf seiner Motoguzzi, der in Richtung Sailauf unterwegs war. Er bremste stark ab und kam zu Fall. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 12.00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel mit einem Anhänger die Staatsstraße 2305 in Richtung Kleinkahl. Hier wollte er nach links in Richtung Grünabfallanlage abbiegen. Der dahinter fahrende Motorradfahrer wollte in diesem Moment überholen. Er versuchte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte jedoch hierbei und rutschte gegen den Pkw. Er erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selbstständig zum Arzt begeben. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.