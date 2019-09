Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Hösbach

Der Unfall passierte kurz vor 6 Uhr, als die Ampelanlage an der Kreuzung noch ausgeschaltet war. Eine 28-jährige VW Golf-Fahrerin wollte, aus Richtung A3 kommend, die Kreuzung in Richtung feldkahler Berg queren und hatte dabei vermutlich einen aus Richtung Sailauf kommenden Kia übersehen, der in Richtung Hösbach unterwegs war. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer des Kia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Golf. Der Golf überführ danach eine Verkehrsinsel und drückte ein Verkehrsschild auf der Insel um.

Der 44 Jahre alte Kia-Fahrer und die Golf-Fahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Hösbach sicherte die Unfallstelle und rinighte die Fahrbahn. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

rah