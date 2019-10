Ein 28-jähriger Autofahrer war zuvor mit seinem Wagen bei Eschau (Landkreis Miltenberg) aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine ihm entgegenkommende 44-jährige Autofahrerin habe noch versucht auszuweichen.

Ein dreijähriges Kind im Auto des jungen Mannes und ein vier Jahre altes Kind im anderen Wagen wurden wie auch die beiden Fahrer bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Die Tatsache, dass die Kinder ordnungsgemäß in Kindersitzen gesichert waren, habe womöglich schlimmere Verletzungen verhindert, teilte die Polizei mit. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht.

250 Euro Bußgeld für 0,2 Promille

Wörth a. Main, Lkr. Miltenberg. 250 Euro Bußgeld erwarten den Fahrer eines Kleinkraftrades. Er wurde am Mittwochabend in der Frühlingstraße überprüft. Der 17jährige unterliegt als Fahranfänger einem absoluten Alkoholverbot. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,2 Promille festgestellt.

Beim Joint rauchen von Polizei erwischt

Wörth a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Mittwochabend wurde ein 17jähriger im Wiesenweg zufällig von einer Polizeistreife gesehen, als er einen Joint rauchte. Der Joint wurde sichergestellt und der Raucher angezeigt.

Beim Abbiegen frontal zusammengestoßen

Eschau, Lkr. Miltenberg. Am Mittwoch kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mazda und einem Mercedes Sprinter. Der Fahrer des Mazda wollte in der Straße Am Dillhof nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Unfallflucht durch Radfahrer

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Eine ungewöhnliche Unfallflucht wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Kurz nach 16 Uhr wollte die Fahrerin eines Mercedes in der Schlesierstraße einen Radfahrer überholen. Als dieser dabei immer weiter nach links fuhr, wich die Fahrerin ebenfalls nach links aus. Der Radfahrer kam dem Pkw jedoch so nahe, dass er dagegen stieß und stürzte. Als die Fahrerin ihm helfen wollte, habe er die Hand weggeschlagen, sei auf sein Rad gestiegen und weggefahren. Am Pkw war durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstanden.

Radmuttern gelockert

Hausen, Lkr. Miltenberg. An einem VW Touran waren über Nacht alle 4 Radmuttern an einem Rad von einem Unbekannten gelockert worden. Der VW war am Dienstag um 17 Uhr in der Adolf-Mayer-Straße in der Zufahrt der Hausnummer 11 abgestellt worden. Als die Fahrerin am Mittwoch um 7 Uhr wegfuhr, bemerkte sie unterwegs Klappergeräusche und fuhr in eine Werkstatt. Dort wurde die Manipulation festgestellt.

Kind wirft Stein mehrmals gegen Auto

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr konnten mehrere Zeugen beobachte, wie ein Schüler einen Stein mehrmals gegen einen Pkw in der Spessartstraße geworfen hat. Die verständigte Polizeistreife verständigte die Eltern des Neunjährigen. Der Schaden an dem Mercedes beläuft sich auf 3000 Euro.

mci; dpa/ Quelle: Polizei Obernburg