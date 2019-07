Zwei Hunde im Auto zurückgelassen - Polizisten schlagen Scheibe ein

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen verständigt, da dieser zwei Hunde in einem verschlossenen Pkw, bei hoher Außentemperatur, festgestellt hatte. Das Fahrzeug stand auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Bahnhofstraße. Nach entsprechender Wartezeit, sowie Hinzuziehung eines Diensthundeführers, wurde die hintere rechte Seitenscheibe mittels eines Nothammers durch die Polizeibeamten eingeschlagen und die zwei Yorkshire Terrier versorgt. Kurze Zeit später kam der Fahrzeughalter, ein russischer Landsmann, zur Örtlichkeit hinzu. Dieser befand sich mit seiner Familie beim Stadtbummel. Die Hunde blieben nach einer kurzen Erholungsphase augenscheinlich unverletzt.

Gegen den Fahrzeughalter ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

dc/Meldung der Polizei Würzburg