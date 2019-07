Zwei Fahrzeuge bei Brand im Feuerwehrhaus Kleinostheim komplett ausgebrannt

Gegen 2.15 Uhr wurden die Feuerwehren Kleinostheim und Mainaschaff zu einem Brandmelderalarm im Kleinostheimer Feuerwehrhaus alarmiert worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen stand ein Tanklöschfahrzeug bereits lichterloh in Flammen und das Feuer hatte auch bereits auf einen Einsatzleitwagen übergegriffen. Auch die Drehleiter ist durch die starke Hitzeentwicklung in der Fahrzeughalle in Mitleidenschaft gezogen worden.

Geistesgegenwärtig konnten die Wehrleute vier weitere Einsatzfahrzeuge und ein Boot aus der Halle fahren.

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bei den Löscharbeiten zogen sich zwei Feuerwehrmänner durch die Explosion einer Druckluftflasche leichte Verletzungen zu und mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Noch in der Nacht haben Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich, vermutlich sogar in Millionenhöhe, bewegen.

Der Feuerwehreinsatzleiter Torsten Eisert konnte auf 11 Fahrzeuge und rund 60 Kräfte der Feuerwehren Kleinostheim, Mainaschaff und Karlstein zurückgreifen. Von Seiten der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg war Kreisbrandrat Karl-Heinz Ostheimer, Kreisbrandinspektor Frank Wissel, Kreisbrandinspektor Otto Hofmann und ein Pressesprecher vor Ort.

Noch in der Nacht wurde über einen Notbetrieb der Feuerwehr Kleinostheim beraten. Die Fahrzeughalle ist durch das Brandgeschehen derzeit nicht mehr nutzbar. Das Tanklöschfahrzeug brannte völlig aus. Der Einsatzleitwagen und die Drehleiter wurden ebenfalls so stark beschädigt das beide Fahrzeuge nicht mehr einsatzklar sind.

Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden werden hier im Einsatzfall von der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain alarmiert und die nötigen Einsatzmittel nach Kleinostheim entsenden.

rah/Pressebericht der KBI Aschaffenburg