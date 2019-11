Zwei Fälle von Kennzeichendiebstahl in Lohr

Zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl kam es zwischen Donnerstag, 13.15 Uhr und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, am Seewegparkplatz in Lohr. Hier wurde ebenfalls das vordere Kennzeichen eins Audi Q3 samt Halterung entwendet. In beiden Fällen handelt es sich um Kennzeichen mit MSP-Zulassung. Der Beuteschaden beläuft sich auf je 20 Euro.

Unfallflucht

Lohr. Am Freitag gegen 17.30 Uhr konnte eine unbeteiligte Zeugin beobachten, wie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Pkw einen im Fuchsweg geparkten roten Peugeot beim Rechtsabbiegen streifte und dadurch beschädigte. Der junge Mann stieg anschließend aus, begutachtete den Schaden und fuhr trotz Ansprache durch die Zeugin wieder davon. Folglich wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise an die PI Lohr unter Tel. 09352/87410.

Polizei Lohr/mm