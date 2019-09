Zwei Brände auf Flurgrundstücken bei Lohr

Ein Brand ereignete sich in einem Gartengrundstück am Weinbergweg. Dort kam es zu einem Vollbrand eines kleinen Holz-Gartenhauses, wobei das Häuschen vollständig zerstört wurde. Das Nachbaranwesen wurde durch den Vollbrand leicht in Mitleidenschaft gezogen. Dort verschmorten bzw. schmolzen einige Mülltonnen, Stühle und die Dachrinne eines weiteren Gartenhäuschens. Der zweite Brand ereignete sich in einem überdachten Holzunterstand, der sich ca. 260m entfernt vom ersten Brandort befand. Auch dieser brannte vollständig ab. Die gesamte Sachschadenshöhe wird aktuell auf ca. 6000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Brandstiftung.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

vd/Polizei Lohr