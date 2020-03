Zwei Auffahrunfälle auf A3 bei Stockstadt - Keine Verletzten

Gegen 16:20 Uhr befand sich zunächst ein 23-jähriger Opel-Fahrer auf der rechten Spur der Nebenfahrbahn. Aus Unachtsamkeit fuhr er in das Heck eines 53-jährigen Audi-Fahrers. Der Opel wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Für diese Zeit war die rechte Spur der Nebenfahrbahn gesperrt.

Im Zuge des Unfalls ereignete sich gegen 17:25 Uhr erneut aus Unachtsamkeit ein weiterer Auffahrunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf einen BMW auf. Hierbei entstand ein geringer Schaden und beide Fahrzeuge konnte nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstand bei beiden Unfällen ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn.

Gefälschter afrikanischer Führerschein - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weibersbrunn, Lkr. Aschaffenburg. Auf der A3 in Richtung Süden wurde an der Rastanlage Spessart ein Daimler mit französischer Zulassung kontrolliert. Fahrer war ein 48-jähriger ohne Führerschein.

Bei der Kontrolle gegen 23:45 Uhr händigte der Fahrer den Beamten einen Führerschein der Republik Guienna aus. Dieser konnte vor Ort als Falsifikat verifiziert und sichergestellt werden. Weiter ergaben sich Unstimmigkeiten mit der Zulassung, so dass eine Weiterfahrt auch durch Dritte unterbunden wurde. Gegen den 48-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Vor der Entlassung wurde er Erkennungsdienstlich behandelt und hinterlegte eine Sicherheitsleistung.

Kleinmenge Marihuana sichergestellte

Aschaffenburg, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines Fords mit Recklinghausener Zulassung fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg eine kleine Menge Marihuana.

Gegen 4 Uhr wurde der 21-jährige Beifahrer des Fords auf der A3, am Parkplatz Strietwald-Süd, kontrolliert. Hierbei hatten die Beamten wieder mal den richtigen Riecher und fanden in der Jackentasche eine kleine Menge an Betäubungsmittel. Dieses wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartete nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach