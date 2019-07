Zwei Audis mit demselben Kennzeichen ausgestattet

So montierten sie von einem zweiten Audi das vordere Kennzeichen ab und brachten es hinten am nicht zugelassenen Audi an. Ein aufmerksamer Zeuge meldete diesen Umstand gegen 13.45 Uhr der Polizei. Diese stellte bei der Kontrolle in Marktheidenfeld fest, dass der zugelassene Audi zusätzlich noch einen Anhänger zog. Der Fahrzeugführer hatte dafür aber gar keine Fahrerlaubnis. So mussten das nicht zugelassene Auto und der Anhänger stehenbleiben und die beiden Fahrer erwarten Anzeigen wegen Urkundenfälschung.

Zwei Fahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss kontrolliert

A3 bei Waldaschaff und Bessenbach, Fahrtrichtung Würzburg. Gleich zwei männliche Fahrer mussten bei der Polizei eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beide standen nach Verkehrskontrollen im dringenden Verdacht unter dem Einfluss von Marihuana zu stehen. Gegen Mitternacht wurde ein 37-jähriger Sprinterfahrer bei Waldaschaff kontrolliert, wobei mehrere körperliche Defizite auffielen. Kurz darauf gegen halb eins wurde ein 29-jähriger Focus-Fahrer bei Bessenbach kontrolliert, bei dem auch auffiel, dass er nicht wirklich fit ist. Beide Männer gaben dann auf Vorhalt auch an, in zeitlicher Nähe Marihuana konsumiert zu haben. Sie müssen deshalb jetzt jeweils eine Zwangspause von 24 Stunden einlegen. Beiden wurde von einem Arzt Blut entnommen, das nun auf Drogen untersucht wird.

ves/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach