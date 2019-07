Zusammenstoß zwischen Auto und Traktor in Arnstein

Der 82-jährige Fahrer des Autos hatte beim Ausfahren aus einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes den auf der vorfahrtsberechtigten Schweinfurter Straße fahrenden Traktor übersehen. Hierbei stieß der Fahrer mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des Traktors. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Karlstadt

Am Hammersteig in Karlstadt wurde ebenfalls am Freitagmorgen ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon bei erster Sichtung konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der 27-jährige Fahrzeugführer mit einem Versicherungskennzeichen des Vorjahres unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer als auch den Fahrzeughalter erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Fahrrad gestohlen: Zellingen

Bereits am Donnerstag wurde am Bahnhofsgelände in Retzbach ein Fahrrad entwendet. Die Geschädigte stellte ihr Mountainbike im Zeitraum zwischen 13 - 17 Uhr an dem dortigen Fahrradständer ab und sicherte dieses mit einem Zahlenschloss. Beim weiß/orangefarbenen Fahrrad handelt es sich um eines der Marke Bulls, Typ Nandi.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.-Nummer 09353/9741-0 entgegen.

Auffahrunfall: Eußenheim

Am Freitag gegen 10.30 Uhr befuhren eine 41-jährige und eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin in dieser Folge jeweils mit ihren Autos die Hauptstraße in Eußenheim in Richtung Gössenheim. Die 41-jährige Fahrerin musste dann verkehrsbedingt anhalten, was die jüngere Verkehrsteilnehmerin aus Unachtsamkeit zu spät erkannte. Die 24-Jährige stieß aufgrund dessen mit der Fahrzeugfront ihres Autos an das Fahrzeugheck der Unfallgegnerin. Es entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 150 Euro geschätzt.

An geparktes Auto gefahren und geflüchtet: Arnstein

Am Freitag im Zeitraum zwischen 16.00- 19.20 Uhr stellte ein 32-Jähriger sein Auto der Marke Audi auf dem Kundenparkplatz (Hofriedplatz) des Lebensmittelmarktes REWE ab. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der hintere rechte Kotflügel zerkratzt war. Offensichtlich blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren am Auto hängen und entfernte sich im Anschluss ohne jegliche Mitteilung an den Geschädigten zu hinterlassen. Beim Fluchtfahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, da ein entsprechender Abrieb am Audi festgestellt werden konnte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten wird auf 3500 Euro beziffert.

Polizei Karlstadt/ienc