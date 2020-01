Zusammenstoß im Kreisverkehr in Karlstadt

Eine 82-jährige Autofahrerin hatte dort, von der Bodelschwinghstraße einfahrend, einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw übersehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Unfallflucht in Retzbach

Ein in der Oberdorfstraße 42 in Retzbach geparkter blauer Pkw Dacia wurde zwischen Samstag, 25.01.2020, 19:00 Uhr und Sonntag 26.01.2020, 11:00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Dacia wurde dabei die linke hintere Tür eingedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 1500.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

vd/Polizei Karlstadt