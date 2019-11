Zusammenstoß im Gegenverkehr - Porsche prallt nahe Goldbach gegen Transporter

Ein 29-jähriger aus einer Landkreisgemeinde wollte am Freitag gegen 15.15 Uhr, mit seinem Kleintransporter an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt von der BAB A 3 abfahren. Gleichzeitig wollte ein 22-jähirgier aus Gelnhausen mit seinem Porsche auf die BAB A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Im Scheitelpunkt des Abfahrastes kam der Kleintransporter nach links auf den Auffahrast. Der Porsche-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters zog sich dabei leichte Verletzungen zu, er wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach