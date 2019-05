Zusammenstoß beim Rangieren

Der Fahrer eines BMW übersah einen Jaguar und touchierte diesen. Der Sachschaden wird auf 1250 Euro geschätzt.

Beim Ausparken Pkw übersehen

Karlstein-Dettingen: Am Freitag gegen 11 Uhr parkte eine Dame mit ihrem Honda rückwärts aus einer Parklücke in der Welzheimer Straße aus. Hierbei übersah sie einen dahinter abgestellten Mercedes. Es kam zu einer Berührung an der Fahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

vd/Polizei Alzenau