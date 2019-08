Zusammenstoß auf dem Radweg - Zwei Radfahrerinnen verletzt

Eine 66-jährige Radfahrerin fuhr von der Straße Kleiner Weg in Bestenheid nach links auf den Fahrradweg in Richtung Wertheim. Hierbei übersah sie vermutlich die vorfahrtsberechtigte ebenfalls 66-jährige Radfahrerin, die bereits auf dem Radweg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen. Die schwer verletzte Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Boxberg: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen in der Frankenstraße in Boxberg geparkten Ford S-Max beschädigte. Der Unfall muss in dem Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, passiert sein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 4000 Euro an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Gelbes, da an dem Ford gelber Lackabrieb festgestellt werden konnte. Die Polizei sucht nun den Unbekannten und dessen Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

ves/Polizeipräsidium Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis