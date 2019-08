Zug erwischt Moped am Heck: 16-Jährige Fahrerin stürzt

Am Mittwoch, um 22.00 Uhr, fuhr eine 16-jährige mit ihrem Moped vom Mainufer in Faulbach in Richtung Ortsmitte. Sie überquerte hierbei einen Bahnübergang, der mit dem Andreaskreuz gekennzeichnet war. Sie übersah einen Regionalzug aus Richtung Wertheim, der ihr Moped am Heck erwischte und kam zu Sturz. Sie wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Die genauen Verletzungen sind noch nicht bekannt, es dürften sich um einige Knochenbrüche handeln. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Am Mittwoch, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 29-jähriger mit seinem Fahrrad die Brückenabfahrt in Miltenberg herunter. Da er in Schlangenlinien fuhr, wurde er einer Kontrolle unterzogen. In seiner Hand hielt er noch einen angerauchten Joint. Weiter hatte er unter seinem Hosenbund noch eine Dose mit Amfetamin gebunkert. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Drogen wurden sichergestellt.

Polizei Miltenberg