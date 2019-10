Zündelnde Kinder in Alzenau: Grillanzünder setzt Laub in Brand

Hierbei warfen sie die brennenden Grillanzünder in Richtung abgebrochener Äste. Als sich trockenes Laub entzündete, bekamen die es mit der Angst zu tun und der 12-jährige rief über Notruf die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Ein Sachschaden entstand nicht und die beiden Buben wurden dann den Eltern übergeben.

Handbremse vergessen

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am 13.10.19, um 02.20 Uhr, bemerkte eine Westerngründerin, daß ein VW Polo auf ihren Smart gerollt ist. Der Pkw-Lenker des Polo hatte wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen und der Polo hat sich selbständig gemacht und rollte auf den geparkten Smart. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro

Außenspiegel abgefahren

Mömbris, OT Schimborn, Lks. Aschaffenburg. Am 12.10.19, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein 87-jähriger Mömbriser mit seinem Opel in Mömbris, Kahlgrundstraße. Hierbei touchierte er den Außenspiegel eines geparkten Audi’s. Vorbildlich blieb der Rentner stehen, meldete den Unfall und wartete auf eine Streife. An den beiden Pkw’s entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Entgegenkommenden Pkw übersehen

Schöllkrippen, Lks. Aschaffenburg. Am 12.10.19, gegen 12.15 Uhr, wollte eine 74-jährige Schöllkrippenerin in Schöllkrippen von der Waagstraße nach links in die Krombacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Renault Transporter eines entgegenkommenden 38-jährigen Schöllkrippeners und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9.500.- Euro.

Wildkameras entwendet

Alzenau, OT Kälberau, Lks. Aschaffenburg. Zwischen dem 05.10.19 und dem 12.10.19 wurden in Kälberau, Freigerichter Straße von einer Wiese insgesamt drei Wildkameras entwendet, die ein Schäfer zum Schutz seiner Schafherde aufgestellt hatte. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 200.- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mkl