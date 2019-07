Zu schnell und mit gefälschten Dokumenten bei Weibersbrunn unterwegs

Der Fahrer war gegen 16.30 Uhr mit einem Mercedes und einem Anhänger in Richtung Frankfurt unterwegs und fuhr hierbei ca. 140 km/h. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige einen gefälschten Ausweis und einen gefälschten Führerschein vorzeigte.

Dabei täuschte er vor, dass er aus Slowenien kommt. So hatte er sich eine Aufenthaltserlaubnis in Belgien erschlichen. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann die türkische Staatsangehörigkeit hat. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen, da sein mitgeführter türkischer Führerschein in Deutschland gültig ist.

Tasche aus Transporter bei Sailauf gestohlen

Sailauf - Opfer eines Diebstahls wurde am Sonntagmorgen ein 43-Jähriger auf dem Parkplatz Birkenhain. Der Mann aus der Ukraine hatte sich gemeinsam mit einem Bekannten in einem Kleintransporter der Marke Mercedes zum Schlafen hingelegt. Vermutlich versperrte der Geschädigte nach einem Toilettengang gegen 06.00 Uhr das Fahrzeug nicht mehr richtig und ein Unbekannter nutzte diese Gelegenheit. Um 09.00 Uhr stellte die Fahrzeugbesatzung fest, dass aus der Fahrerkabine eine Tasche mit Bargeld und Dokumenten fehlt. Hinweise auf den Täter nimmt die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/8572530 entgegen.

Führerscheinklasse nicht ausreichend

Stockstadt - Ein 25-Jähriger aus Hessen befuhr mit einem BMW und einem Anhänger am Sonntag gegen 14.30 Uhr die A 3 in Richtung Frankfurt. Den Beamten der Autobahnpolizei konnte der Mann jedoch nur einen Führerschein der Klasse B vorzeigen. Das Gespann hatte jedoch ein Gesamtgewicht von 4700 kg, weshalb eine Fahrerlaubnis BE erforderlich ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leitplanke aud A3 beschädigt

Marktheidenfeld - Schaden in Höhe von 1700 Euro entstand bei einem Unfall in der Nacht zum Montag. Ein 19-Jähriger aus der Slowakei war gegen 02.00 Uhr mit seinem Opel auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. In der Baustelle kam er aus Unachtsamkeit zu weit nach links und fuhr gegen die Mittelabtrennung.