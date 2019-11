Zu schnell in die Kurve - Transporter landet in Böschung

Das Fahrzeug kippte anschließend auf die Seite. Der 40 Jährige Fahrer und sein Beifahrer blieben hierbei unverletzt. Am Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

Reh in Neuhütten angefahren

Neuhütten. Am Freitagabend kam es zwischen Neuhütten und Heigenbrücken zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Reh wollte die Straße überqueren und wurde hierbei von einem Auto erfasst. Das schwerverletzte Reh musste anschließend von seinem Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr