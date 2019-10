Zu schnell in die Kurve: 23-Jährige leicht verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie nach rechts ins Bankett und überfuhr zunächst zwei Leitpfosten. Dann kam der Mitsubishi ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch das BRK zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.100,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr aus Rieneck mit fünf Mann im Einsatz.

Dachs ausgewichen

Burgsinn. Am Sonntagabend befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn. Kurz vor der Einfahrt zum dortigen Einkaufsmarkt querte seinen Angaben zufolge ein Dachs die Fahrbahn. Beim Versuch dem Tier auszuweichen kam er von der Fahrbahn ab und streifte einen größeren Stein und ein Verkehrsschild. Fremdschaden entstand jedoch nicht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt. Der Dachs wurde nicht verletzt und flüchtete.

Wer vermisst seinen Schlüsselbund?

Gemünden. Am Samstagmittag wurde vor einem Anwesen in der Würzburger Straße ein Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln gefunden. Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

Vorfahrt missachtet

Burgsinn. Am Freitagnachmittag wollte ein 28-Jähriger mit einem Lkw in der Kirchstraße wenden. Hierbei übersah er beim rückwärts Einfahren in die Mittelsinner Straße einen aus Richtung Mittelsinn kommenden, vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Peugeot Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Rieneck. Am Freitag, im Zeitraum von 12.30 bis 17.00 Uhr, parkte ein 58-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen Pkw Audi Q5 vor seinem Anwesen „Am Schloßberg“. Als er zu seinem am Fahrbahnrand geparkten Wagen zurückkehrte, konnte er einen platten Vorderreifen und Abplatzungen an der Reifenaußenwand feststellen. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Bei dem bislang unbekannten Verursacher dürfte es sich um einen Kleintransporter, einen Lkw mit Ladeklappe oder ein Fahrzeug mit Fußraster gehandelt haben.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Karsbach. Am Freitagnachmittag befuhr eine 29-jährige Autofahrerin die B 27 von Weyersfeld in Richtung Hammelburg. Auf Höhe von Karsbach kam sie aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Daihatsu entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2200,- Euro.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Freitagnachmittag befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Ortsdurchfahrt von Gemünden in Richtung Wernfeld. Auf Höhe der Straße „Schöne Aussicht“ fuhr er mit seinem Fiat Ducato auf einen vorausfahrenden BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Der Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt.

Geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Ein 68-jähriger VW-Fahrer streifte am Freitag gegen 12.30 Uhr beim Einparken in der St.-Bruno-Straße einen geparkten BMW, wobei die Stoßstange leicht verkratzt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ seine Personalien am beschädigten Pkw und verständigte zudem die Polizei. Über den Sachschaden ist bislang nichts bekannt.

