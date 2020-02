Zu schnell gefahren - in Leitplanke bei Steinfeld geschleudert

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Montag gegen 11:35 Uhr, als der 20-Jährige Fahrer eines Peugeots von Pflochsbach nach Waldzell fuhr. In der letzten Rechtskurve vor Waldzell kam der Fahrer ins Schleudern und prallte erst mit dem Heck und danach mit der Front seines Autos in die Leitplanke. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Hellblaues Damenfahrrad gestohlen

Lohr. Im Zeitraum am Samstag, 8. Februar zwischen 13:45 und 17 Uhr wurde in der Bahnhofstraße auf dem Bahnhofsvorplatz in Lohr am Main ein hellblaues Damenfahrrad mit zwei schwarzen Einkaufskörben (jeweils einer vorne und einer hinten befestigt) von eine unbekannte Person entwendet. Das Fahrrad wurde am Fahrradständer des Bahnhofs unversperrt abgestellt. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von circa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main, Telefonnummer 09352/8741-0.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Lohr. Am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MSP 11 (Abschnitt 100, km. 2.5) in Lohr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeuge stießen mit dem jeweiligen linken Außenspiegel zusammen, wobei nur einer der Unfallbeteiligten anhielt. Der flüchtende Fahrzeugführer war mit einem, in Main-Spessart zugelassenen (MSP), schwarzen Kleinwagen unterwegs. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main, Telefonnummer 09352/8741-0.

Polizei Lohr/xere