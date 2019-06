Zu schnell gefahren - 52-Jährige landet mit Kia in Graben

Eine 52-jährige Frau fuhr um 21.30 Uhr mit ihrem Kia von der Zeche Gustav in Richtung Staatsstraße 3308. In einer Rechtskurve kam sie auf der nassen Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitposten. Der Pkw wurde nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt, die Frau blieb unverletzt.

Zu viel Promille

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 47-jährigen Pkw-Fahrer war die Fahrt am Donnerstagnachmittag in Hörstein beendet. Eine Streife hatte den Mann um 15 Uhr mit seinem VW in der Alzenauer Straße kontrolliert, wobei Alkoholgeruch zu bemerken war. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,84 Promille. Auf den Mann kommen nun ein Bußgeldbescheid, ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats, sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

Geringe Mengen Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Den sprichwörtlich richtigen Riecher bewies eine Streife der Alzenauer Polizei am Donnerstagabend um 21 Uhr in der Bahnhofstraße in Kälberau. Bei der Kontrolle von zwei jungen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren konnten geringe Mengen Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

ves/Polizei Alzenau