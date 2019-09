Zu schnell, betrunken, ohne Führerschein durch Schöllkrippen

Einem 64-jährigen Motorradfahrer wurde am Sonntagmorgen eine Geschwindigkeitsmessung der Alzenauer Polizei zum Verhängnis, da hier diverse Verkehrsdelikte zum Vorschein kamen. Der Mann war um 11.15 Uhr mit seiner BMW auf der Kreisstraße AB 17 bei erlaubten 50 km/h mit 109 km/h gemessen worden. Bei der Anhaltung versuchte der Mann zunächst falsche Personalien anzugeben.

Außerdem versuchte er, von der Anhaltestelle zu flüchten, was durch die aufmerksame Streifenbesatzung verhindert werden konnte. Der Grund für sein Verhalten kam dann im Verlauf der Kontrolle zum Vorschein. Nachdem Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,2 Promille ergab.

Es folgte die obligatorische Blutentnahme. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Zu viel Promille am Steuer

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 56-jährigen Pkw-Fahrer war die Fahrt am Sonntagabend in der Birkenhainer Straße beendet. Eine Polizeistreife hatte den Mann gegen 20.30 Uhr mit seinem Opel kontrolliert. Da im Verlauf der Kontrolle Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,6 Promille ergab. Auf den Mann kommen nun ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats, 500 Euro Bußgeld, sowie 2 Punkte in Flensburg zu.

Wildunfall in Mömbris

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2443 entstand am Sonntagabend ein Schaden von 3.000 Euro. Ein Audi-Fahrer, der gegen 20 Uhr von Gunzenbach in Richtung Hohl fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen. Dabei wurde der Pkw auf der rechten Seite beschädigt.

Von der Deichsel gestürzt - Mann in Westerngrund leicht verletzt

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Ein 22-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Westerngrund leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 28-jährger Mann mit einem Traktor und Anhänger auf der Ruhbornstraße in Richtung Festgelände fahren. Ein 22-jähriger alkoholisierter Mann hatte sich auf die Deichsel des Anhängers gestellt und wollte mitfahren. Beim Anfahren stürzte er und fiel vor den Reifen des Anhängers. Zum Glück streifte der Reifen den jungen Mann nur am rechten Oberschenkel, so dass er lediglich Prellungen erlitt. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Frau stürzt in alzenau vom E-Bike

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 57-jährige Frau zog sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße eine Oberarmfraktur zu. Die Frau war um 14.30 Uhr ohne Fremdbeteiligung von ihrem E-Bike gestürzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Unfall im Begegnungsverkehr in Albstadt

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Eine leichtverletzte Person sowie 8.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls bei Albstadt. Am Sonntag um 13.15 Uhr fuhr 71-jähriger VW-Fahrer auf der Staatsstraße 2302 in Richtung Rodenbach. Ihm kam ein 38-jähriger Mann mit seinem Ford entgegen. Da beide offenbar zu weit in der Mitte fuhren, kollidierten sie in einer Rechtskurve. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 38-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Auto in Kahl zerkratzt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter zerkratzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Daimler im Heckbereich. Der Pkw war in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden summiert sich auf 1.500 Euro.

Kennzeichen AB-BA 186 gestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von einem Nissan, der in der Bernhardstraße abgestellt war, die beiden amtlichen Kennzeichen AB-BA186 entwendet.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau