Zu schnell bei Regen in Geiselbach - Auto schleudert gegen Baum

Am 27.09.2019 gegen 11.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Wächtersbacher auf der Staatsstraße 2306 von Gelnhausen kommend Richtung Geiselbach. In einer leichten Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte nach rechts in den Grünstreifen und anschließend rückwärts gegen einen Baum. Hier entstand nur Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro.

Zu viel Promille am Steuer

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife konnte am Freitag, 27.09.2019 gegen 22.30 Uhr in Schöllkrippen einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 72-jährige Mann wurde mit seinem Ford in der Industriestraße kontrolliert. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Kahl

Kahl, Lks. Aschaffenburg. Am 27.09.2019 gegen 13.15 Uhr fuhr ein 25-jähriger Kahler mit seinem Pkw auf der Alzenauer Straße von Kahl kommend. Auf Höhe der Kreuzung Königsbergerstraße wollte ein Lkw nach links einbiegen. Dies wollte ein 76-jähriger Stockstädter mit seinem Peugeot ausnutzen und noch vor dem abbiegenden Lkw herausfahren. Hierbei konnte er den Kahler mit seinem Opel Corsa nicht sehen und stieß im Kreuzungsbereich zusammen. Auch hier wurde niemand verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.300.- Euro

dc/Meldungen der Polizei Alzenau