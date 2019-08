Zu schnell auf regennasser Straße unterwegs - 22-Jähriger verletzt

Ein 22-jähriger fuhr mit seinem VW von Mechenhard in Richtung Klingenberg und kam auf der regennassen Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am VW entstand Totalschaden, außerdem wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Einhandmesser sichergestellt

Obernburg. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde ein Mercedes-Fahrer auf der B 469 einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 53-jährigen Fahrzeuglenker ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Zu schnell, geflüchtet und betrunken

Erlenbach. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Obernburg im Bereich der Staatsstraße 2309 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein Fiat fuhr mit 104 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde durch die Messstelle. Als das Fahrzeug angehalten werden sollte, flüchtete der Autofahrer in Richtung Erlenbach und konnte nach kurzer Verfolgung im Bereich des Sportplatzes gestellt werden. Der Grund für die Flucht des 45-jährigen Fahrers war schnell klar, er stand nämlich deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

VW beschädigt

Elsenfeld. In der Zeit von Montag bis Dienstag wurde im Knabenweg ein VW Polo beschädigt. Zunächst wurde die Heckscheibe mit einem Schriftzug versehen. Als der Besitzer die Scheibe säuberte, stellte er fest, dass zahlreiche Kratzer auf der Scheibe waren. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629-0.

ves/Polizei Obernburg