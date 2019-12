Zu schnell: 23-Jähriger kracht in Hauswand

Der junge Mann wollte gegen 23 Uhr von der Brunnbergstraße nach rechts in die Arnsteiner Straße einfahren und hatte seine Geschwindigkeit nicht den örtlichen Begebenheiten angepasst, so dass der Golf nach links rausgetragen wurde und der 23-jährige Fahrzeugführer Gegenlenken musste. Dies hatte zur Folge, dass der VW nach rechts abflog und in die dortige Hauswand krachte.

Während der Unfallverursacher nur leichte Blessuren davontrug, mussten seine beiden Mitfahrer vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verlegt werden. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste mit wirtschaftlichem Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Haus und Pkw wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Illegale Müllentsorgung

Eußenheim/Lkr. Main-Spessart. Eine unschöne Überraschung stellten Passanten am Samstagnachmittag (14.12.) auf dem Radweg zwischen Eußenheim und Schönartz kurz nach der Abzweigung von der Staatsstraße 2301 fest. Dort hatte jemand neben der Fahrbahn einen ca. 2 Quadratmeter großen Haufen Hausmüll entsorgt.

Die Spur führte zu einem jungen Mann aus dem Bachgrund, der gegenüber der Polizei reumütig sein Fehlverhalten einräumte. Anschließend durfte er noch seinen Unrat wieder beseitigen. Ihn erwartet zudem eine Anzeige wegen illegaler Abfallentsorgung.

mkl/Polizei Karlstadt