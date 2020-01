Zu knapp aneinander vorbei: Zwei Spiegel in Wiesenfeld abgefahren

Wiesenfeld. Auf der Staatsstraße 2435 kam es am Mittwoch gegen 19:20 Uhr, im Gefälle zwischen Wiesenfeld und Karlburg, zu einer Berührung der Außenspiegel zweier sich entgegenkommenden Autos. Bei dem Unfall wurden die Spiegel an den Fahrzeugen der beiden Damen zerstört. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von jeweils ca. 100 Euro.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Karlstadt. Am Mittwoch parkte eine 41-jährige Frau ihren braunen VW Polo in Karlstadt von 8:00 Uhr bis 13:10 Uhr in der Goethestr und im Anschluss kurz auf dem Parkplatz an der Raiffeisenbankfiliale an der Ringstraße in Karlstadt. Dort bemerkte sie dann, dass an dem geparkten Polo der linke hintere Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug eingedrückt und zerkratzt war. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.



