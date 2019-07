Zu früh eingeschert: 4500 Euro Schaden

Eine nachfolgende 33-jährige bog mit ihrem Opel vom Hofweg in die Schulstraße ein und verkannte die Situation. Sie glaubte, dass der Mercedes-Fahrer und weitere Fahrzeuge parken würden und fuhr an den Fahrzeugen vorbei. Da Gegenverkehr kam, scherte sie zu knapp vor dem Mercedes ein und streifte diesen an der Stoßstange. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4500 Euro.

Wildunfälle

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 21 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn, welches die 19-Jährige frontal mit ihrem Auto erfasste. Das Reh wurde hierbei getötet. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Gemünden-Schaippach, Lkr. Main-Spessart. Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Freitag gegen 22.35 Uhr. Hier befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 vom Zollberg kommend in Richtung Schaippach. In der „Friedhofskurve“ erfasste er einen Fuchs. Das Tier wurde hierbei getötet. Ob am Audi ein Schaden entstanden ist, muss noch in einer Werkstatt überprüft werden.

Gemünden-Aschenroth, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend kam es auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Neutzenbrunn und Aschenroth zu einem Wildunfall. Gegen 21.45 Uhr erfasste eine 19-jährige Autofahrerin ein Reh, das die Straße querte. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Absichtlich falschen Fahrschein gelöst

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmittag fuhr eine 15-jährige Schülerin mit dem Zug von Würzburg nach Gemünden. Sie löste hierfür einen Kinderfahrschein für 4,50 Euro. Bei der Kontrolle durch den Zugbegleiter gab sie an, 14 Jahre alt zu sein und nannte ein falsches Geburtsdatum. Beim Aussteigen in Gemünden wurde die 15-Jährige durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie als 15-Jährige einen regulären Fahrschein für Erwachsene zum Preis von 9,10 Euro hätte kaufen müssen. Sie wird daher wegen Leistungserschleichung / Beförderungserschleichung zum Nachteil der Deutschen Bahn angezeigt.

