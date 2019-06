Zu dritt Drogeriemarkt in Wertheim-Bestenheid beklaut

Im Geschäft entwendeten sie dann Rasierklingen im Wert von über 700 Euro. Als sie sich beobachtet fühlten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bestenheider Landstraße Zum Abtransport versteckten sie die Ware in einem vermutlich präparierten Rucksack, weshalb die Alarmanlage an der Ausgangstür nicht anschlug. Bei den zwei männlichen und einer weiblichen Person könnte es sich um südosteuropäische Täter handeln. Ein Täter war ca. 25 Jahre alt, schlank, 165-170 cm groß und hatte dunkle kurze Haare und einen Rahmenbart. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt, einer hellen Jeans und schwarzen Sneakers mit weißen Schnürsenkeln. Der zweite Täter war ca. 40 Jahre alt, 160-170 cm groß und kräftig. Er hatte dunkle, kurze Haare. Auffällig waren je ein Muttermal auf jeder Wange. Er trug ein graues Sweatshirt, eine helle Stonewash-Jeans und helle Schuhe. Die Frau war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 155-160 cm groß und schlank. Sie hatte rötlich gefärbte lange Haare, die hinten zusammengesteckt waren. Bekleidet war sie mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, einer schwarzen Hose und weißen Schuhe. Außerdem trug sie Ohrstecker. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, soll sich beim Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342/91890 melden.

Polizei Heilbronn/kick