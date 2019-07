Zoll am Frankfurter Flughafen findet artengeschützten Papagei im Handgepäck

Tasche und Weinkiste, in der ein Papagei im Handgepäck am Frankfurter Flughafen eingeschmuggelt werden sollte

Die Recherche ergab, dass es sich um einen artengeschützten Pennant-Sittich handelte. Die erforderlichen artenschutzrechtlichen Dokumente waren nicht vorhanden. Der Vogel wurde beschlagnahmt.

"Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass durch bessere Information, zum beispiel über das Internet, seltener lebende Tiere geschmuggelt werden. Es kommt aber trotzdem noch viel zu häufig vor. Ich denke dabei z. B. an lebende Schildkröten, Schlangen und Vogelspinnen.", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

dc/Meldung des Hauptzollamts Frankfurt