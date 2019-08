Zivilfahnder nehmen gesuchte 33-Jährige in Darmstadt fest

Die 33-Jährige, die bereits wegen zahlreicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde durch die Streife gegen 11.30 Uhr am Ludwig-Metzger-Platz wiedererkannt. Gegen sie bestand unter anderem wegen Diebstahls ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt.

Mit Unterstützung einer uniformierten Streife wurde die Gesuchte ins Polizeigewahrsam gebracht und im Laufe des Nachmittags einer Haftrichterin vorgeführt. Diese bestätigte den Haftbefehl und schickte die 33 Jahre alte Festgenommene in Untersuchungshaft. Im Anschluss kam sie in eine Justizvollzugsanstalt.

27-jähriger Tatverdächtiger nach Raub in Darmstadt festgenommen

Darmstadt . Nach dem Raub eines Handys am Donnerstagmorgen (22.08.) konnten Zivilfahnder im Laufe des Mittags einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen in der Darmstädter Innenstadt festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann, der in Darmstadt wohnt, gegen 11 Uhr im Bereich der Heidelberger Straße einem 18-Jährigen mit Schlägen gedroht und sein Smartphone gefordert. Hintergrund wären Schulden des Jüngeren gewesen. Mit dem Handy ergriff er anschließend die Flucht.

Gegen 13 Uhr nahmen die Fahnder den Tatverdächtigen dann am Luisenplatz zusammen mit einer Streife der Hessischen Bereitschaftspolizei vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen stellten die Polizisten das geraubte Smartphone sicher. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Kanaldeckel in Eingangstür geschmissen - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt. Das Klirren von Glas hat am frühen Freitagmorgen (23.8.), gegen 4 Uhr, Anwohner in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Bessunger Straße, aus dem Schlaf gerissen. Den ungewöhnlichen Lärm hatte ein noch unbekannter Täter verursacht, als er die Fensterscheibe eines Dönerladens einwarf und sich somit gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsraum verschaffte.

Aus diesem entwendete der Kriminelle die Tageseinnahmen aus der Kasse und trat dann die Flucht an. Eine unmittelbar nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden, verlief bislang erfolglos.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Polizei in Darmstadt hat den Fall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Darmstadt: Ungebetener Gast im Pfarrhaus

Darmstadt. Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde hat ein ungebetener Gast in der Zeit zwischen Samstagabend (17.8.) und Dienstagvormittag (20.8.), sein Unwesen in einem Pfarrhaus am Schlossgartenplatz getrieben. Gewaltsam verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster neben der Eingangstür Zutritt zu dem Haus und beschädigte im Innern eine weitere Holztür. Nach ersten Erkenntnissen trat der Kriminelle ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung an. Der von ihm verursachte Schaden ist derzeit noch nicht beziffert.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweis, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen