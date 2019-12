Zimmerbrand in Walldürn: Eine Person schwer verletzt

Die Feuerwehr wurde um 14.46 Uhr zu dem Feuer in der Hornbacher Straße in Walldürn alarmiert.

Ein Zimmerbrand war im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr Walldürn war mit 32 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Mehrere Trupps der Feuerwehr drangen unter Atemschutz in das Gebäude, in dem sich noch Bewohner befanden. Eine laut leitendem Notarzt „sehr schwer verletzte Person“ wurde mittels Drehleiter vom Balkon gerettet und per Helikopter zur Behandlung in eine Klinik geflogen. Eine weitere Person im Haus wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Um die Brandursache zu klären, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen. Ob das Mehrfamilienhaus noch bewohnbar ist, war direkt nach dem Brand unklar. Eine größere Zahl von Hausbewohnern, Erwachsene und Kinder, wurde zunächst evakuiert und im Rot-Kreuz-Heim untergebracht.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr das DRK Walldürn, die Schnelleinsatztruppe Höpfingen und insgesamt vier Notärzte.

Dominik Pagio / gio