Zimmerbrand in Asylunterkunft in Erlenbach

Kurz vor 21 Uhr wurden die Feuerwehr Erlenbach sowie die Drehleiter der Werksfeuerwehr ICO zum Brand in einer Asylunterkunft in der Elsenfelder Straße alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen waren Papiere im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Die Anwohner konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Wehr weitestgehend ablöschen, so dass sich die Feuerwehr rauf Nachlösch- und Lüftungsarbeiten beschränken konnte. Vorsorglich war ein Rettungswagen des Rotem Kreuzes angerückt; verletzt wurde aber niemand. Alle Bewohner hatten eigenständig das Gebäude verlassen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeti keine Angaben vor. Ralf Hettler