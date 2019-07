Zigarettenautomat in Arnstein aufgesprengt

Der Täter brachte dazu in dem Ausgabeschacht des Automaten einen pyrotechnischen Gegenstand zur Explosion, in Folge dessen der Automat seitlich aufklaffte. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Der Schaden an dem Automaten dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Automatenaufbruch unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt