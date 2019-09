Zeugen von Schlägerei in Elsenfeld gesucht

Der Hösbacher hatte sich mindestens drei noch unbekannte als Helfer gesucht und den 35-Jährigen gemeinsam mit diesen verprügelt. Hierbei erlitt der Elsenfelder diverse Prellungen und Hämatome im Gesichtsbereich, weiterhin mehrere Rippenbrüche. Die Polizei hofft auf Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Personen oder benutzte Pkw geben können.

Gartenhaus aufgebrochen- Gartengeräte gestohlen

Klingenberg a.Main, Jahnstraße Unbekannte haben am Sonntag Abend ein Gartenhaus in der Verlängerung Jahnstraße in Ri. Erlenbach heimgesucht. Die Täter brachen die Gartenlaube auf und stellten diverse Gartengeräte zur Abholung bereit.

Diebereitgestellten geräte wurden der Polizei gemeldet, die am späten Abend den Sachverhalt überprüfen wollte. Als die Polizeistreife zum Tatort kam, hatten die unbekannten Täter ihre bereitgestellte Beute, einen Rasenmäher, eine Pumpe und eine Tasche mit diversen Gartengeräten abgeholt. Anwohner der Jahnstraße, die am späten Sonntag Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden um Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg gebeten. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Autoscheibe eingeschlagen

Großwallstadt, Turmstraße Unbekannte haben am Sonntag Nachmittag zwischen 15.00 und17.00 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Der Besitzer des braunen VW Golf stellte gegen 17.00 Uhr fest, dass an seinem auf einem Parkplatz vor seiner Wohnung abgestellten Fahrzeug die Windschutzscheibe mit einer Glasflasche eingeschlagen wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Vier Autos in Wörth verkratzt

Wörth a.Main, Luxburgstraße Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20.30 und 12.00 Uhr in der Luxburgstraße insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Die am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge wurden auf der rechten Seite, meist über die gesamte Fahrzeuglänge, teils bis auf die Grundierung verkratzt. Hierdurch entstand an den Pkw Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Auffallend ist, dass drei der angegangenen Pkw verbotswidrig außerhalb der Fahrbahnmarkierungen geparkt waren. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Fahrrad in Elsenfeld gestohlen

Elsenfeld, Steinerne Ruhe Unbekannte haben am Samstag Nachmittag, zwischen 17.00-19.30 Uhr, ein Fahrrad entwendet. Das Rad der Marke Focus, Cariboo Peak ist schwarz und rot lackiert und war verschlossen im Carport des Wohnhauses abgestellt gewesen. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 600 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg