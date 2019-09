Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall bei Wertheim-Dertingen gesucht

Eine 35-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Mazda zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dann ins Schleudern geraten und im Anschluss mit der Fahrertüre gegen einen Baum rechts neben der Fahrbahn geprallt. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Spezialisten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Telefon 09341 60040.

vd/Polizei Heilbronn