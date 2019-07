Eine bislang nicht identifizierte Verkehrsteilnehmerin touchierte zwei geparkte Pkw und beschädigte jeweils den linken Außenspiegel. Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen noch Zeugen oder weitere Geschädigte, die in diesem Bereich ihr Fahrzeug geparkt hatten oder ebenfalls beschädigt wurden. Hinweise bitte unter der Tel.: 06021/857-2230.

Ebenfalls in der Seidelstraße, im Parkhaus bei der Berufsschule kam es in der Zeit von 08:00 - 16:00 Uhr ebenfalls zu einer Unfallflucht. Mutmaßlich beim Ausparken, wurde ein Pkw Audi auf der Beifahrerseite beschädigt. Auch hier wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Städtische Mitarbeiter angegangen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag versucht, einen Mitarbeiter der Stadt Aschaffenburg anzugehen. Während die beiden, gegen 15:00 Uhr mit Arbeiten an der Entleerungsstation für Wohnmobile in der Darmstädter Straße beschäftigt waren, parkte ein Fahrer seinen Pkw auf einem der Stellplätze. Die Mitarbeiten wiesen den Fahrer darauf hin, dass nur das Parken für Wohnmobile gestattet sei. Der Fahrer langte daraufhin aus dem Fenster und versuchte einem der beiden Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte nur fast ausweichen und wurde nur leicht getroffen. Bis zum Eintreffen der Streife war der Fahrer jedoch verschwunden. Es laufen nun Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung.

Unfall mit Rollerfahrer

Großostheim: Glück im Unglück hatte ein Kraftradfahrer, der am Mittwochmorgen auf einen Pkw aufgefahren war. Der 17-jährige war mit seinem Leichtkraftrad gegen 08:15 Uhr auf der Schaafheimer Straße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr übersah er einen vor sich stehenden Pkw Daewoo, der an der Kreiseleinfahrt verkehrsbedingt warten musste. Der 17-jährige kollidierte frontal mit dem Heck des Daewoo. Durch den Aufprall wurde der 17-jährige an die Heckscheibe geschleudert. Er kam mit mutmaßlich kleineren Blessuren zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch die 61-jährige Beifahrerin des Pkw Daewoo kam mit einem Schock in medizinische Behandlung. Zudem entstanden Sachschäden von ca. 2500.- Euro.

Wildunfall

Glattbach: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Staatsstraße 2309 in Richtung Johannesberg zu einem Wildunfall. Ein 62-jähriger hatte in einer Linkskurve das Pech als ein Reh die Straße überquerte. Es kam zu einem heftigen Kontakt, mit insgesamt 2000.- Euro Sachschaden. Das Bambi hat den Unfall, zumindest vorerst, überlebt.

Diebstahl aus Pkw

Großostheim: Mitten am hellichten Tag kam es am Mittwoch zwischen 15:30 - 15:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter im Kurmainzer Ring. Der Fahrer hatte vergessen die Fahrzeugtüre abzuschließen und für ca. 15 Minuten das Fahrzeug stehen lassen. Als er wieder kam, war sein Rucksack mit Geldbörse und Handy entwendet worden. Der Rucksack wurde wenige Meter weiter zwar wieder aufgefunden, die Geldbörse und das Mobiltelefon blieben jedoch entwendet. Wer in dieser Zeit etwas wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Fahrraddiebstahl

Mainaschaff: In der Zeit von Montagabend bis Mittwochvormittag wurde aus einem Gartengrundstück in der Mittelstraße ein blaues Fahrrad der Marke Giant entwendet. Hier wurden auch in der Vergangenheit immer wieder Personen auf dem Grundstück gesichtet. Möglicherweise ist jemandem in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen. In diesem Fall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg gerne Hinweise unter der Tel.: 060211/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg