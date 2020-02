Zellingen: Vorfahrt missachtet - hoher Schaden

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstag gegen 18:30 Uhr im Kreisverkehr an der Billingshäuser Straße in Zellingen. Dort hatte ein 49-jähriger Autofahrer aus Richtung Billingshausen kommend, beim Einfahren in den Kreisverkehr, das dort fahrende Auto eines 55-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Vorbeifahrendes Auto touchiert

Zellingen. Ein 45-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag gegen 11:00 Uhr mit seinem Pkw am Großen Horbweg in Zellingen rückwärts, von einem Parkplatz kommend, auf die Straße ausparken. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw eines 74-jährigen Mannes, wodurch es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 7000.- Euro.

Aufgefahren

Retzbach. Zwischen Retzstadt und Retzbach übersah am Dienstag gegen 14:30 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer, dass vor ihm deine 58-jährige Frau verkehrsbedingt mit ihrem Auto bremsen musste und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Polizei Karlstadt