Zellingen: Bus schrammt parkendes Auto

Ein Bus streifte am Montag gegen 17:45 in Zellingen an der Ecke Würzburger Str./Leinacher Weg beim Abbiegen einen dort haltenden Pkw. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

Auto zerkratzt

Arnstein. Im Zeitraum von Donnerstag, 07.11.2019, 08:00 Uhr bis Freitag 08.11.2019, 12:00 Uhr wurde in Arnstein in der Sichersdorfer Str. ein Höhe Hausnummer 32 geparkter grauer Pkw VW Caddy verkratzt. An dem Auto wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem durchgehenden Kratzer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher der Beschädigung unter Tel.: 09353/97410

kev/Polizei Karlstadt