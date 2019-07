In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei gegen 1:30 Uhr von einem unbeteiligten Zeugen über einen in einem Straßengraben liegenden Wagen an der Duttenbrunner Straße in Zellingen informiert. Es konnten festgestellt werden, dass ein schwarzer Seat dort zwischen der Mainbrücke Retzbach und dem Kreisverkehr Zellingen, Höhe Abzweig Zubringer zur Himmelstadter Straße, von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Seat lag umgekippt auf der rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer, welcher mit den Zeugen noch kurz gesprochen hatte, konnte von den Beamten nicht mehr angetroffen werden. Im Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz noch ein 19-jähriger Mann der leicht verletzt war und keine Angaben zu dem Fahrzeuglenker machte. Der Wagen, der an der Unfallstelle Öl verlor, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Das verunreinigte Erdreich wurde abgetragen und entsorgt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Fahrzeugführer des verunfallten Pkw unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt in Karlstadt missachtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Eine 26-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Pkw am Freitag gegen 21:40 Uhr in Karlstadt, von der Straße Am Tiefenweg kommend, nach links in die Bodelschwinghstr. ein. Dabei übersah sie einen dort fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher von einem 24-jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000.- Euro entstand.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Retzbach

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. In Retzbach kam es gegen 14:00 Uhr in der Kolppingstr. zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dort wollte eine 46-jährige Autofahrerin nach links in die Heckenstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 39-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000.- Euro.

