Zelingen: Auto beschädigt und geflüchtet

Der Schaden könnte eventuell durch einen gegen das Auto rollenden Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Schadensverursacher entfernte sich ohne sich um die Regulierung des deutlich sichtbaren Schadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Schadensverursacher unter Tel.: 09353/97410.

Betäubungsmittel bei Jugendlichem gefunden

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 14-jährigen Schülers am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr beim Sportgelände am Schulzentrum Karlstadt, wurde bei diesem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach der Kontrolle in die Obhut der Schulleitung übergeben.

